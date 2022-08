Op de Markt in Maaseik heeft de politie een zeer dronken persoon opgepakt. Die viel anderen lastig. De man was ook verbaal agressief naar de politie en hij viel hen later ook aan. Toen de agenten de man in bedwang probeerden te houden, bleef hij zich verzetten. Onderweg naar het dienstvoertuig stampte hij naar drie politiemensen. Hierop werd de dronken man geboeid naar de doorgangscel gebracht.

maw