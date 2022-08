Verdedigende fouten van OH Leuven worden genadeloos afgestraft door scherp Club Brugge: “Dit is mijn verantwoordelijkheid”

Na vier op negen nam de druk bij kampioen Club Brugge toe. Zondagavond werd OH Leuven het kind van de rekening. “Ik zag een scherp en indrukwekkend Club Brugge”, stak Marc Brys zijn bewondering niet onder stoelen en banken. De fouten bij het eerste doelpunt? “Ik wist dat het ooit zou gebeuren en dat is mijn verantwoordelijkheid”, was Brys niet te beroerd om toe te geven.

In de 33ste minuut speelde Ewoud Pletinckx risicovol in op Kristyan Malinov die zich de bal kinderlijk liet ontfutselen door Casper Nielsen. De Deense nieuwkomer kende geen genade en prikte de 0-1 op het bord. “We zijn in de voorbereiding met dit systeem - een verzorgde opbouw van achteruit gestart - en het incasseren van een doelpunt hoort er bij”, verdedigde Marc Brys na afloop zijn aanpak. Voor en na de persbabbel stonden Marc Brys en Carl Hoefkens minutenlang te babbelen. Het wederzijdse respect is groot. Hoefkens pakte met Brys als trainer de beker bij Germinal Beerschot.

“Onze manier van spelen brengt veel ploegen in de problemen en het is een compliment voor Carl dat hij zijn spelersgroep goed heeft voorbereid. We wilden met twee spitsen starten. Tijdens de opwarming viel Mykola Kuharevych uit met een bilblessure. Gelukkig was professor Peers aanwezig en hij schatte meteen de ernst van de blessure in. Ik moest improviseren en bracht Hamza Mendyl in. Voor zijn snelheid en omdat Skov Olsen bij balverlies iets minder gedisciplineerd is. Helaas is dat idee niet gelukt (streng).”

VAR

Mocht de VAR er geen stokje hebben voorgestoken, was OH Leuven zelfs op voorsprong gekomen. Nachon Nsingi dook in minuut 21 in de rug van de Brugse verdedigers en werkte koelbloedig af. Op de beelden was te zien dat hij met zijn knie buitenspel stond. “We wisten dat Club Brugge scherp van start zou gaan. Onze tegenactie leverde een afgekeurd doelpunt en een kans voor Mathieu Maertens op. Nadien kwamen we te weinig in het stuk voor. Raphael Holzhauer is iemand die graag in de bal komt. Voorin geraakten we echter niet meer”, gaf Brys toe. Net voor de rust incasseerde de thuisploeg een vermijdbaar tweede doelpunt. Sowah (ex-OHL) wrong zich tussen twee tegenstanders en bediende Jutla. De Spaanse aanvaller schakelde doelman Cojocaru en Pletinckx te gemakkelijk uit en verdubbelde de score.

© BELGA

Brys: “In de tweede helft wilde ik met meer lopende spelers als Thorsteinsson en Vlietinck én Maertens iets hoger meer druk te zetten. Jammer van die vrije trap van Tamari tegen de paal. We hebben onze schaarse momenten niet gebruikt.” Diezelfde Tamari beging wat later een opzichtige strafschopfout op Lang. Cojocaru stopte de strafschop van Vanaken. Op aangeven van de assistent-scheidsrechter moest de strafschop hernomen worden omdat de Roemeense doelman te vroeg vertrokken was. Lang benutte de tweede kans vanop de stip wel. Meteen was de wedstrijd gespeeld en was de tweede strafschopmissen van Vanaken een voetnoot.

Spits

Aanvoerder Mathieu Maertens sloot zich aan bij de analyse van zijn coach. “Misschien was het tegen Club net iets te slordig en gaven we de twee eerste goals te eenvoudig weg. Het uitverdedigen werd voor de eerste keer dit seizoen afgestraft. Ons tempo lag in de eerste helft te laag. Jammer dat die 1-0 werd afgekeurd, want dan zou het ongetwijfeld een andere wedstrijd geworden zijn. Aan de beslissingen van de scheidsrechter (en de VAR) kunnen we toch niets veranderen (zucht). In de tweede helft voetbalden we met meer vertrouwen, maar vonden we niet altijd de aansluiting. Na deze nul op zes - tegen twee titelkandidaten - moeten we niet beginnen twijfelen. We graven ons niet in en moeten de volgende wedstrijd scherper starten. Paniek is een slechte raadgever. Of er een nog spits bijkomt? Pfff. Achter de schermen wordt er aan gewerkt. Dat is iets voor de bestuurskamer en daar moeten wij ons niets van aantrekken”, aldus Maertens.