In de Siemenslaan in Lanklaar is een bestuurster met haar voertuig tegen de verkeersgeleider beland. De auto ging slippen en botste tegen de rotonde. Hierdoor ging het voertuig over de kop. De 39-jarige bestuurster uit Maasmechelen kon door passanten uit het voertuig gehaald worden. De vrouw legde een positieve ademtest af. Het voertuig werd getakeld. Haar rijbewijs wordt ingetrokken voor 15 dagen.

maw