Heerenveen-mascotte Heero vecht zijn ontslag aan in rechtbank: “Ik weet zoveel en jullie gaan er allemaal aan”

SC Heerenveen-mascotte Heero is ontslagen door ‘zijn’ club, maar laat dit niet over zijn kant gaan. De 52-jarige man uit Heerenveen die als mascotte 22 seizoenen lang de spelers aanmoedigde en de supporters in het Abe Lenstra-stadion opzweepte, stond vanochtend voor de kantonrechter om zijn ontslag aan te vechten. Hij wil weer aan het werk.

De man was 26 jaar actief voor sportclub Heerenveen. In 2009 trad hij in dienst bij de club als onderhoudsmedewerker. Hij was de langstzittende mascotte in het betaalde voetbal. Sinds februari van dit jaar staat de 52-jarige man op non-actief.

In de rechtbank werd het alvast een opvallende zaak, onder meer door uitspraken die de man al dan niet gedaan zou hebben. “Ik weet zoveel en jullie gaan er allemaal aan. Jullie opvolgers staan al klaar”, zou hij onder meer tegen commercieel manager Martin Koopman gezegd hebben, al ontkent Heero dat.