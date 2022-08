Succesvolle fietsdriedaagse naar en van Antwerpen bij Okra

Van dinsdag 9 tot donderdag 11 augustus fietsten 20 deelnemers naar en van Antwerpen, een fietstocht van in totaal 226 km met als tussen- en slaaplocatie het cultuurhostel Bed Muzet in Lier. Deze fietsdriedaagse was een organisatie van Okra trefpunt Lommel-centrum, maar stond ook open voor geïnteresseerde fietsfanaten uit het Gewest Lommel.

Door de hoge temperaturen werden om de 10 kilometer drankhaltes voorzien en om de 20 kilometer was er een rustgevend en verkoelend terrasje voorzien. Geen nodeloze beslissing, want de fietsomstandigheden verliepen in een hittegolf. Buiten twee wespensteken verliepen de fietstochten probleemloos en was iedere deelnemer enthousiast over het programma en het gezelschap.