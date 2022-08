Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi in Breese

De familie Verbraeken was goed vertegenwoordigd in Breese. De 8-jarige Mita speelde haar eerste toernooi en pakte meteen de titel bij de 9-jarigen. Voor Seth (11), die enkel in eigen club meespeelt, was het derde keer goede keer. Dit jaar kon hij de finale wel winnen. Papa Benny maakte het feest compleet met twee dubbelfinales.