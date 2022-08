Prinses Amalia laat zich geen “sperma-emmer” noemen: de meest omstreden studentenclub van Nederland

Ze was zeker. De Nederlandse prinses Amalia gaat begin volgende maand studeren en daar hoort lidmaatschap bij van het Amsterdamse studentencorps. Ze wou immers een studententijd ‘met alles erop en eraan’. Maar de prinses heeft besloten om toch geen lid te worden. Ze geeft geen reden, maar allicht kan ze enkele recente uitspraken van mannelijke leden over vrouwen als “sperma-emmers” moeilijk appreciëren. Al ging de studentenclub in het verleden al meermaals ver over de schreef.