Imker Claudio geeft een demonstratie honing slingeren in Hengelhoef

Houthalen-Helchteren

Zondag demonstreerde meester-imker Claudio Cavalieri bij Limburgs Landschap in Hengelhoef hoe je honing moet slingeren. Hij stopte de honingramen in een centrifuge en draaide aan de hendel. Zo vloog de honing tegen de rand van de trommel.

“Ik ben bijna 40 jaar imker en doe het nog altijd met even veel passie”, vertelde Claudio. “Dit jaar is een goed bijenjaar, hoewel het ook niet uitmuntend is. De warmte zorgde voor minder nectar in de bloemen, die bovendien ook minder lang bloeiden. We moeten onze bijtjes koesteren, want zonder bijen is er geen eten voor ons of simpelweg geen bevruchting van groenten en fruit. De koninginnenbrij die de bijen aan de koningin voederen, kan trouwens zelfs een booster geven aan mensen met kanker. Zelfs kosmonauten nemen dit mee de ruimte in omdat het zo’n complete voeding is. Als de koningin uitvliegt in de bruidsvlucht, gaan er een tiental darren achteraan. Ze sterven allemaal, maar zorgen zo wel voor de voortplanting.” jli