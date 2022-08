KWB Kwaadmechelen wekelijks op pad met Zomerfietsen

Ham

Vanaf begin juni tot eind augustus blazen de KWB’ers van Kwaadmechelen op donderdag steevast verzamelen voor een fietstocht die beurtelings in de namiddag of avond gereden wordt. “Gemiddeld tellen we 25-tal sportievelingen voor een rit van om en bij de 30 km. We blijven dus in de onmiddellijke buurt en onderweg is er altijd een tussenstop met een traktatie”, weet Patrick Bosmans. Het KWB-project Zomerfietsen wordt begin september afgesloten met een dagtocht die gekoppeld wordt aan een etentje. sb