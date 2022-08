Zutendalenaren picknicken met buren op middeleeuwse Dalerschans

Zutendaal

Zondag organiseerde de gemeente Zutendaal een heuse dorpspicknick op de Dalerschans.De bezoekers mochten zelf hun picknickpakket meebrengen, de gemeente zorgde voor het entertainment.

“Het idee om een picknick te organiseren op de middeleeuwse Dalerschans ontstond in 2020 tijdens coronatijd”, zegt schepen Yannick Eurlings. “Mensen samenbrengen op een coronaveilige manier was toen het uitgangspunt. Alle voorbereidingen werden getroffen, maar helaas gooide het coronavirus toen roet in het eten. In 2021 werd opnieuw alles in gereedheid gebracht om de picknick te organiseren, maar toen zorgde het stormweer ervoor dat deze activiteit voor de tweede keer geannuleerd werd. Maar de aanhouder wint en vandaag kan Bubbels op de Schans eindelijk plaatsvinden.” Vanaf 14 uur zakten de eerste picknickers af naar de zonovergoten Dalerschans, waar er ook voor de kinderen tal van activiteiten waren voorzien. geva