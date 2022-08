Harry en Truda Dewit 70 jaar getrouwd: “De vonk sloeg over in de spiegeltent”

Bocholt

Truda Dewit (95) en Harry Lamers (94) vierden op 13 augustus hun 70ste huwelijksverjaardag. Een platina huwelijksjubileum is bijzonder. Het succes van 70 jaar huwelijk? “Gewoon content zijn en samen blijven”, klinkt het eenvoudig.

Truda en Harry leerden elkaar kennen tijdens Sint Huibrechtslille kermis. “Een dansje in het spiegeltent van Meylemans was voldoende om te weten dat Harry voor mij de ware was”, vertelt de kranige Truda. Samen met Harry kreeg ze drie kinderen, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het leven van echtpaar Lamers-Dewit wordt gekenmerkt door hard werken en er voor elkaar zijn: “Ik werkte bij PRB en ging na mijn werk, om een extra centje te verdienen, aan bosbouw doen.” Truda zorgde ondertussen voor het gezin. “Ik verloor mijn moeder op jonge leeftijd, dus werd het van jongs af hard werken op de boerderij van mijn ouders en het huishouden runnen. Daags na mijn trouwdag moest ik in de vroege ochtend de koeien al melken. Een huwelijksreis of even van elkaar genieten, dat was er toen niet bij.”

Harry volgt vandaag de politiek op de voet en het platina koppel is al meer dan vijf decennia trouwe lezer van deze krant. “We trekken onze plan en genieten nu het nog kan. Een koffie drinken en lekker eten. En met de auto rijden, dat is nog geen probleem. Dus ontspannen aan De Spaanjerd en Happy Days blijven we doen zolang we kunnen”, vertellen Truda en Harry. Schepen Jan Verjans overhandigde de geschenken van het Koningshuis en van de gemeente. De ganse familie en vriendenkring werd voor een gemoedelijke viering op het gemeentehuis ontvangen. “Als ik 100 jaar mag worden, dan komen we terug en vieren we hier onze 75ste huwelijksverjaardag”, beloofde Truda. rdr