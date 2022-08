15de Tintantollekesfeest in Hoepertingen

Na een onderbreking van twee jaar door de pandemie hadden Christophe, Nathalie, Gunter en Tine zich kandidaat gesteld om de ontvangst van de gasten te verzorgen. Als aperitief werd een proevertje van het kurrebier aangeboden, waarna een uitgebreid gamma van dranken ter beschikking werd gesteld. Tijdens het aperitiefje met hapjes konden de buren elkaar begroeten en konden ze kennismaken met zij die er voor het eerst bij waren. Intussen draaide de barbecue op volle toeren.

Voorzitter Jos verwelkomde iedereen, gaf een kort relaas over de voorbije 14 jaar en gaf aan dat hij, Marleen, Freddy en Godelieve vonden dat het tijd werd om het vaandel over te dragen. De huidige gastheren en dames zullen voortaan de traditie verder zetten. Traditiegetrouw mochten de bloemen voor de gastvrouwen natuurlijk niet ontbreken. Christophe dankte het uitredend bestuur voor hun jarenlange inzet en verraste hen met een passend geschenk in naam van alle inwoners van de buurt. En dan kon het feest beginnen. De barbecue werd alle eer aan gedaan, de wijn en het bier vloeiden rijkelijk en zoals bij de echte Bourgondiërs werd de maaltijd afgesloten met Hoepertingse taart, gebakken door Nathalie. De dj nodigde de bewoners uit om te dansen en zorgde voor een uitgelaten sfeer die tot in de late uurtjes voortduurde.