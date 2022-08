Opitter gaat los voor tributeband van Kiss

In de Ragnarok Live Club in Opitter, waar regelmatig metalbands live optreden, was er op vrijdag 12 augustus een fantastisch concert van de gerenommeerde metalband Kiss.

Een 60-tal Kissfans waren vrijdag op post in Opitter. Kiss is dan ook een van de topbands uit het metalgenre met legendarische, groteske shows met veel vuurwerk en geschminkte gezichten. Alle hits werden door de gitaren gejaagd. De jongste Kissfan, Iona, mocht even met de mannen poseren. Op de foto herken je vlnr. Peter Criss, Ace Frehley, Gene Simmons en zanger-gitarist Paul Stanley. Natuurlijk was dit niet het echte Kiss, want die is onbetaalbaar voor Opitter, maar de steengoede Kiss tributeband Kiss Forever Band.