Alken

Walk Aktief Alken is de Limburgse winnaar van de nationale actie ‘S-Plus Beweegt: elke stap telt’. Het bestuur is trots op haar leden dat zij de meeste stappen hebben gezet van alle ingeschreven groepen in onze provincie. “We mochten als beloning dan ook genieten van een heerlijk ontbijtbuffet in Meating Place Alken.”