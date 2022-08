Mariakapelletje heropgebouwd en opnieuw ingezegend

Nieuwerkerken

“Vandaag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, is echt wel de ideale dag om dit kapelletje opnieuw in te zegenen”, zo sprak pastoor Benny Reynaerts toen hij zijn kwispel in het wijwater doopte. Het heropgebouwde kapelletje staat langs de Helstraat in Wijer, ter hoogte van de Pelenderhoeve. “Vroeger lag dit kapelletje langs een veldweg, maar die werd later verschoven. Zo kwam het kapelletje plots in een maïsveld te liggen. Helaas werd het daar in 2018 omgereden door een pikdorser”, zo schetste burgmeester Dries Deferm (cd&v) de geschiedenis. Maar nu staat er dus een nieuw kapelletje, met dank aan de nieuwe eigenaar van de hoeve, zakenman Johan Vanderstraeten. “Ik heb dit kapelletje opnieuw laten opbouwen uit dankbaarheid voor de successen die ik in dit leven al heb mogen boeken”, zo sprak hij. Voor de inwijding had hij meteen ook alle buren uitgenodigd om kennis te maken. len