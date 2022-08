Johnny Depp blijft in Europa om nieuwe film te regisseren

Johnny Depp (59) blijft nog even in Europa werken. De acteur vond er zijn eerste filmrol na het veelbesproken proces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) en zal er ook zijn tweede langspeelfilm regisseren. Het wordt een biopic over de Italiaanse schilder en beeldhouwer Amedeo Modigliani.

“Ik ben ongelofelijk vereerd om het levensverhaal van meneer Modigliani te mogen verfilmen”, vertelt Depp aan The Hollywood Reporter. De film zal zich afspelen in het Parijs van 1916 en inzoomen op twee dagen uit het leven van Modigliani. Twee dagen die het kantelpunt in zijn leven zullen worden. “Dat was een leven vol tegenslagen, maar het eindigde in triomf. Het is een universeel, menselijk verhaal waar alle kijkers iets van zichzelf in zullen herkennen.”

Depp neemt niet alleen de regie op zich, maar zal de film ook produceren met de Europese tak van zijn productiehuis Infinitum Nihil. Ook de Iraanse producent Barry Navidi en Hollywoodlegende Al Pacino zetten hun schouders onder het project. De opnames zouden voor de lente van 2023 zijn. We kennen Depp allemaal als de ster in films als Edward scissorhands en de Pirates of the caribbean-franchise, maar 25 jaar geleden kroop hij al eens achter de camera.

Weg van Hollywood

Hij regisseerde toen de western The brave, gebaseerd op een scenario dat hij met zijn broer schreef. De hoofdrollen gaf ie aan zichzelf en zijn mentor Marlon Brando. Hoewel de prent in première ging op het prestigieuze filmfestival van Cannes, werd het allesbehalve een succes. De kritieken waren zodanig slecht dat Depp besloot de film niet meer uit te brengen in de Verenigde Staten. Niet in de bioscopen en niet op vhs of dvd.

Nadat de acteur gelijk kreeg op het smaadproces tegen Amber Heard, is hij aan een voorzichtige maar vastberaden rehabilitatie bezig. Al speelt die zich voorlopig ver weg van Hollywood af. Hij bracht een plaat uit en ging op tournee met de Engelse rocker Jeff Beck en staat momenteel op de set van het Franse drama La favorite, als koning Louis XV. De film, Depps eerste in drie jaar, wordt volgend jaar in de zalen verwacht.