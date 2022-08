Onze tv-tips: donker geheim, op reis met bejaarden en een bijzondere voetbalclub

Belle de jour

Canvas, di, 22.30 uur

Canvas programmeert deze zomer filmparels en deze met Catherine Deneuve is geen uitzondering. Ze vertolkt Séverine, die getrouwd is met een dokter maar geen seksuele bevrediging vindt in haar huwelijk omdat ze door een incident in haar jeugd morbide seksuele verlangens heeft. Zo geeft ze zich over aan prostitutie. De film was een succes in de Franse bioscoop. (tove)

We zijn er bijna

NPO1, di, 21.23 uur

Al jaren een kijkcijferkanon in Nederland. Het realityprogramma brengt elke zomer verslag van meer dan 20 gepensioneerde echtparen in een georganiseerde groepsreis met caravan of camper. Door corona bleef men vorig jaar in eigen land, maar deze zomer gaat de trip door de warme Spaanse binnenlanden. In iets meer dan een maand doen ze 13 campings aan. (tove)

Tussen vis en staal

NPO2, di, 22.10 uur

Een opgemerkte docu over voetbalclub Telstar, de absolute underdog in het Nederlandse betaalde voetbal. Trainer en voorzitter staan in hun ambities tegenover elkaar. Als de spelers kans willen maken op een transfer moet de club zich ontwikkelen naar hoger, beter, meer. Maar hoe hoger de club voetbalt des te groter worden uitdagingen om het hoofd boven water te houden. (tove)