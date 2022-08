Okra werkt met sportdag aan fysieke en geestelijke gezondheid

Herk-de-Stad

Okra Herk-de-Stad blies in het park Olmenhof aan het stadhuis verzamelen voor een namiddag die volledig in het teken stond van de sport. “Bewegen is belangrijk, want het draagt bij tot de gezondheid”, zegt Willy Knuts van de sporttak van de Okra-afdeling. “Daarom bieden we de deelnemers de mogelijkheid kennis te maken met een waaier van sport en recreatie. We maken gebruik van het minigolfterrein hier in het stadspark, maar de deelnemers kunnen ook voor heel wat andere sporten kiezen, zoals kubb en petanque. In de keuze leggen we ook de klemtoon op het sociale aspect: mensen bij elkaar brengen. Naast de fysieke gezondheid speelt ook de geestelijke gezondheid een rol in het welbevinden. Vandaar dat in het aanbod ook een aantal oude volksspelen zijn opgenomen.” lw