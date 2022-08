Beringen

Een hele zomer lang kan je elke woensdag naar de TVL Vertellingen. Twaalf locaties, Twaalf verschillende stand-upcomedians die het beste van zichzelf geven, onder meer ook in Beringen. Brouwerij Martens zorgde voor een biertje, het was mooi weer en de toegang was gratis, Tijdens die avond traden de winnaar van de Humo‘s Comedy Cup 2022, Vincent Voetenn en de eerste transgender stand-upcomedian Marlies Verschueren in Beringen op. zb