100 kaarsjes voor Lèneke, die 55 jaar achter de toog van snoepwinkeltje stond

Lanaken

Vorige week mocht Lèneke Frederix 100 kaarsjes uitblazen en dat werd natuurlijk gevierd. In het stadhuis van Lanaken werd de 100-jarige in de bloemetjes gezet. Vele generaties herinneren zich ongetwijfeld het gezellige Limburgia-winkeltje waar Lèneke ruim 55 jaar achter de toog stond.

Lèneke is een opgewekte eeuwelinge. “We waren thuis met zes kinderen, drie broers en twee zussen”, vertelt ze. “Ik was de middelste. Tot mijn 10de woonden we in het portiersgebouw van het kasteel, de Abdij van Hocht in Neerharen. Het was een hele mooie tijd. Mijn pa was er butler en mijn ma gezelschapsdame. Kort daarna heeft mijn moeder een kruidenierswinkeltje geopend tegenover de kerk in Lanaken. Toen ik op mijn 14de van school kwam, ben ik mee beginnen helpen in de winkel.”

Geen tijd voor een lief

Begin jaren 70 is het Limburgia-winkeltje dan iets verderop op in de Pastorijstraat geopend. “Daar heb ik 55 jaar lang van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gewerkt”, vertelt de kranige 100-jarige. En hoe verliep het liefdesleven? “Mijn eerste vriendje bracht eitjes mee naar ons afspraakje”, vertelt Lèneke. “Hij stopte ze in mijn fonkelnieuwe handtas. Gevolg: eitjes kapot en handtas vernield. Voor mij vanaf toen geen vriendjes meer. Ik had er ook geen tijd voor. De winkel was mijn leven. Naast het harde werken zorgde ik bovendien voor mijn ouders en later ook voor mijn twaalf jaar oudere zus, tot ze stierf op 99 jarige leeftijd.”

Lèneke woont nog steeds alleen op de plek waar het snoepwinkeltje was. “Ik krijg de nodige hulp en ook mijn nichtje Griet en haar man springen bij waar nodig”, vertelt ze. “Zij nemen me regelmatig mee op een korte vakantie aan zee. Thuis kijk ik graag naar het nieuws op tv en ik lees nog altijd elke dag Het Belang van voor tot achter.” Zijn er dingen die ze niet kan missen? “Elke ochtend eet ik mijn gebakken eitje tussen een zwarte snee brood”, besluit Lèneke. “En ook een portoke op zijn tijd is welkom.” joge