Emotionele Koen Naert zwaar ontgoocheld na achtste plaats op EK-marathon: “Wou zoontje zo graag medaille schenken”

Koen Naert (32) heeft zijn Europese titel op de marathon niet kunnen verlengen. In München brak hij in het laatste kwart en werd hij finaal achtste. En daar had een emotionele Naert het moeilijk mee: “Ik heb er alles voor gedaan, soms ten koste van mijn gezin.”

De start op de Odeonsplatz was nog maar gegeven of we zagen een Belg op kop: Nicolaï Sake hield het tempo meteen strak in functie van Koen Naert. Toen zijn werk als haas er op zat, bleef die andere Belg, Soufiane Bouchikhi, in de buurt van de kopman. Op tien km van de finish kwam er een eerste grote versnelling, waarna tien atleten zich losrukten. Even later ging Naert zelf het tempo bepalen.

Na 36 km trok de Spanjaard Ayad Lamdassem door, waardoor de kopgroep uit elkaar spatte. Voor Naert ging het te snel en toen al werd duidelijk dat een tweede Europese titel weg was. Meer zelfs: Naert verloor steeds meer terrein op de kopgroep van vijf en zag ook een medaille wegvliegen. Hij werd finaal achtste. Een grote ontgoocheling en een gemiste kans. Want de beste Europeanen kozen voor het WK afgelopen maand.

“Het was van in het begin een zware race, er werden constant bommetjes gedropt. Maar ik voelde mij zelfverzekerd tot kilometer 35. Ik zat goed in de kopgroep, al was ik wel verbaasd dat daar vier Israëliërs zaten. Waar hebben ze die gehaald? Toen er dan werd doorgetrokken ontploften de benen. Ik dacht nog even dat zou terugkomen en meespelen voor de medailles maar dat was ijdele hoop. Ik geloofde er in maar als ik nu snel analyseer had ik wellicht een goede halve marathon nodig dit voorjaar.”

Vakantie om het goed te maken

Naert is zijn Europese titel van Berlijn van vier jaar geleden kwijt en dat doet pijn. “Ik ben zwaar ontgoocheld, ik heb er veel voor gedaan. Ten koste soms van het gezin, maar dat zijn keuzes die je moet maken. (in tranen) Ik had zo graag een medaille geschonken aan mijn zoontje.” Finn (5) was op de Odeonsplatz aanwezig, samen met mama Elise en zusje Jade (1). “Ik heb nu echt zin om met hen op vakantie te trekken en tijd goed te maken. De enige troost is dat ik er alles heb voor gedaan en mij niks te verwijten valt.”

De volgende afspraak wordt wellicht een halve marathon. “Ik moet dat nog eens bekijken, maar ik zal die investering nodig hebben”, aldus Naert. “Om dan in het voorjaar van 2023 te gaan voor de olympische kwalificatie.”

De zege was voor de Duitser Richard Ringer, die met een fenomenale spurt het Israëlische duo Maru Teferi en Gashau Ayale klopte.