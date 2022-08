Cityrun brengt lopers door de kerk van Halen-centrum

Halen

Nu de kermis van Halen-centrum weer in normale omstandigheden kon plaatsvinden, was het opnieuw mogelijk een cityrun te organiseren. De deelnemers hadden de keuze uit drie afstanden. Het ging telkens om hetzelfde traject dat de sportievelingen een, twee of drie keer konden afleggen. Het bracht hen onder meer door sporthal de Koekoek en de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk, waar ook een concert werd gegeven. De medewerkers van stad en OCMW gaven het goede voorbeeld met een groot aantal inschrijvingen en voor de herkenbaarheid zelfs speciale shirts. Op de langste afstand eindigde Yannick Vanoppen in de top: “Het was heel zwaar”, vertelt hij. “De hoge temperatuur speelde daarbij ook een belangrijke rol.” lw