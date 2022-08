Koningen en koninginnen verzamelen in Thiewinkel

Lummen

Het was al van 2019 geleden dat Robin Peeters keizer en Annick Driesens keizerin werden van de Lummense schuttersgilden. Zondag mochten zij samen met 16 koningen en koninginnen van Lummen en omgeving strijden voor de titel van keizer en keizerin. Voorzitter van de sportraad Johan Quintens: “De leden van de Kapel van de Beukenboom organiseerden de wedstrijd in Thiewinkel, maar omdat het extreem warm was trok er geen stoet door de straten. Mario Coomans van Gestel werd keizer en Tilly Cox van Laren keizerin. Zij ontvingen een gegraveerde champagne emmer met bijhorende glazen en de wisseltrofee. De ploegenwedstrijd werd gewonnen door Sint-Jan Thiewinkel, goed voor een gegraveerde schaal met het logo van de gemeente Lummen”, aldus Johan Quintens. klu