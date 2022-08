Geen nieuwe Europese titel voor Koen Naert: landgenoot kraakt in laatste kwart en wordt achtste, Duitser pakt goud na uitstekend eindschot

Koen Naert is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen als Europees kampioen marathon. Naert liep bijna de hele wedstrijd attent voorin, maar in het laatste kwart ging het toch te snel voor onze landgenoot. Hij eindigde uiteindelijk als achtste. De Europese titel ging naar de Duitser Richard Ringer, die met een uitstekend eindschot de Israëliër Maru Teferi in extremis nog voorbij stak.