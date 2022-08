Wat een prestatie! Hanne Verbruggen eindigt knap achtste na ijzersterke marathon, zege is voor Poolse Lisowska

Hanne Verbruggen is achtste geëindigd op de marathon op het EK atletiek in München. De 29-jarige Verbruggen kende een superdag en liep de hele wedstrijd in de kopgroep. Pas in de finale moest ze vooraan de rol lossen, waarna ze langzaam maar zeker terrein verloor. Met een tijd van 2u29’44” bleef Verbruggen onder de 2,5 uur.