Bilzen

Walter Jansen (52) uit Vlijtingen (Riemst), teamleader bij Tribu

Karen Campsteyn (33) uit Eigenbilzen, opvoedster in Selko-Art Intesa vzw

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zagen elkaar in het Casino in Bilzen”, vertelt Karen. “Aanvankelijk vroeg ik hem naar het nummer van een garçon, maar Walter gaf me dat van hemzelf. En zo is de bal aan het rollen gegaan.” (joge)

