Scouts Velm back to the future op bivakkamp in Libramont

Sint-Truiden

Elk jaar weer kijken de Scouts en Gidsen van Velm enthousiast uit naar het hoogtepunt van het scoutsjaar: het kamp in Bras (Libramont). Samenspelen, sjorren, op tocht gaan, de dag afsluiten met het avondlied om dan moe maar voldaan de tent in te kruipen. De 170 gedreven leden en leidinggevenden maakten er samen weer het beste van, dit jaar eindelijk terug zonder verplichte beperkingen.

Onder het kampthema ’Back to the Future’ bezochten eeuwenoude, maar ook toekomstige soortgenoten hun kampterrein te Bras. “Op de groepsdag toonden de kinderen in het Fata Morgana-spel dat ze vijfsterrenscouts zijn, door alle opdrachten te voltooien. Een onvergetelijke tijd, die ze traditioneel afsloten met een groot kampvuur”, zegt Koen Pottie. jcr