Bilzen

Wim Schils (43) uit Eigenbilzen, ploegbaas gebouwendienst stad Bilzen

Evi Bringmans (43) uit Eigenbilzen, onderwijzeres kindercampus Catharina in Hasselt

Kinderen: Emme (8), Minne (14) en Tiemen (16)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Als kleuter zaten we al samen in de klas”, lacht het bruidspaar. “Nu vormen we al meer dan tien jaar een koppel.” (joge)

