Bilzen

Michiel Wissels (26) uit Tongeren, politie-inspecteur bij LRH regio Hoofdstad

Lore Brands (32) uit Bilzen, dierenarts

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk sloeg vijf jaar geleden over in de Moose Bar van de Versus in Hasselt”, zegt het pasgetrouwd stel. (joge)

