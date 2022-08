Plateau van Caestert in Kanne krijgt grote onderhoudsbeurt

Riemst

Van 4 tot 14 augustus kreeg het groen op het Plateau van Caestert in Kanne een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurde door leden van Natuurpunt Kanne, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, de Nederlandse Natuurmonumenten en een aantal Oekraïense vluchtelingen - in totaal 50 mensen. “Natuurpunt Riemst beheert nagenoeg 60 hectare natuur verspreid over de Tiendeberg en het Plateau van Caestert. Een team van vrijwilligers is dagelijks bezig met het beheer ervan. Drie keer per jaar komt een groep jongeren van de JNM op kamp om een handje toe te steken” aldus Gabriël Erens van Natuurpunt. “Overdag wordt er hard gewerkt met bosmaaiers, rijven, zagen, hakselaars... om zoveel mogelijk grasland terug te krijgen. Want daarin zijn er zeldzame planten die wij willen behouden en terug laten komen om de biodiversiteit te bevorderen”, vult kampvoorzitte Viktor Depoortere aan. Zaterdag 13 augustus werd het zomerkamp afgesloten met een bezoek aan de mergelgrotten van Kanne. (eva)