Sint-Truiden

Niels Vandeput (31) uit Sint-Truiden, lead productie ingenieur

Laura Cuypers (29) uit Sint-Truiden, leerlingbegeleider buitengewoon onderwijs

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Twaalf jaar geleden in het Nieuwscafé”, vertelt het koppel. “We zagen elkaar meermaals op Chiro- en Scoutsfuiven in Sint-Truiden. Na enkele biertjes ‘te veel’ was er de eerste kus. We zijn elkaars eerste echte liefje.” (jcr)

