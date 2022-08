Sint-Truiden

Wesley Polling (33) uit Hasselt , zelfstandige zaakvoerder Kolu

Jolien Bruyninckx (31) uit Sint-Truiden, zelfstandig marketing consultant

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Wesley en Jolien leerden elkaar 9 jaar geleden kennen in de Nunu-club in Tongeren. De vonk sloeg écht over tijdens de date bij l’Angelo Rosso in Sint-Truiden. (jcr)

