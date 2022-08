Bezoekers van Kluisfeesten genieten in schaduw van de bomen

Hoeselt

Dit weekend organiseerde de vzw Vrienden van de Kluiskapel in Vrijhern de Kluisfeesten. De vzw zorgt voor het beheer en onderhoud van de kluissite en de Sint-Annakapel. Guy Thys van de vzw Vrienden: “Ondanks de hitte hebben we zondagnamiddag toch een mooie opkomst voor ons familieterras met springkasteel. Gelukkig wordt de kluis grotendeels omgeven door bomen waardoor we hier een natuurlijke ‘boomairco’ hebben”. Zowel zondag- als maandagvoormiddag werd een mis in openlucht gehouden. ’s Namiddags speelden De Kamazollekes uit Tongeren volksmuziek met verhalen. frpe