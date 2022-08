Hasselt

Randall Moyaerts (34) uit Hasselt, fiber engineer bij Telenet

Aline Bresseleers (36) uit Wijnegem, tandarts in Stokrooie

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Toen we vier jaar geleden een wandelingetje maakten met onze honden zijn we aan het praten geslagen en van het een is het ander gekomen”, lacht het bruidspaar. (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken