Kinderen bouwen eigen virtuele wereld op STEM-kamp

Heers

Vorige week organiseerde de jeugddienst van de gemeente een STEM-kamp voor 17 kinderen van 8 tot 12 jaar in de kleine feestzaal van het administratief centrum. “De kinderen kregen hier in de voormiddag de kans om hun eigen virtuele wereld te bedenken”, zegt deskundige Welzijn Kevin Swennen. “De begeleiders van Link in de Kabel hielpen hen om deze virtuele wereld met animaties tot leven te brengen door gebruik te maken van het platform CoSpaces. Iedereen kreeg een laptop, hiermee konden de kinderen verschillende scènes programmeren die op het einde van de week in een film moesten resulteren. Zo konden ze mannetjes laten bewegen, auto’s laten rijden en zelfs een gevangenis bouwen. De deelnemers mochten apart of samen aan een wereld bouwen. Tussendoor konden ze zich met een VR-bril even uitleven in een andere virtuele wereld.” frmi