Montmartre in Hasselt viert 40-jarig bestaan

Hasselt



Al 40 jaar kunnen amateur-kunstenaars en hobbyisten hun kunstobjecten en maaksels aan de man brengen tijdens de kunstmarkt Hasselt-Montmartre. De drijvende kracht achter het evenement, Carine Sampermans, kijkt met voldoening terug: “Alles wat hier aangeboden wordt draagt het etiket ‘zelfgemaakt’ en dat wordt ten zeerste geapprecieerd”, vertelt Carine. “Dit jaar bijvoorbeeld mogen we op het Capucienenplein, onze locatie sinds 2016, niet minder dan 45 standhouders verwelkomen. Meer kan niet. Maar misschien is dat het wel een voordeel dat onze mini-kunstmarkt een gezellige plek blijft om een namiddagje te komen kijken en genieten.” Volgende week zaterdag sluit Hasselt-Montmartre zijn veertigste seizoen af en op 11 september komt er, ter gelegenheid van de autoloze zondag, nog een extra Montmartre ter hoogte van het Hassotel. Op naar de 50 en naar goud, zouden we zo zeggen. raru