Borgloon

Dominic Lambrigts (27) uit Maaseik, fabrieksarbeider

Jolien Leemans (25) uit Tongeren, schilder in de bouw

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Via een datingsite en daarna in de Barnito in Borgloon”, vertelt het koppel. “Vanaf het eerste moment waren we smoorverliefd op elkaar.” (rudc)

