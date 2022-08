De sharia zou ‘vriendelijk’ zijn en ze zouden vrouwen respecteren: wat is er geworden van de beloftes van de taliban?

Op 15 augustus vorig jaar viel Kaboel in handen van de taliban, een kleine twintig jaar nadat ze daar door de Amerikanen verjaagd waren. De extremistische groep greep de macht terwijl het Amerikaanse leger zich volop aan het terugtrekken was. De Amerikanen beloofden na een uitzichtloze, bloederige en peperdure oorlog van twee decennia te vertrekken, de taliban zweerden in het vredesakkoord dat ze hun leven zouden beteren. Zoals te verwachten was, werden al hun beloftes een na een gebroken.