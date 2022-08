Lommel

Robin Soors (30) uit Lommel, productiecoördinator bij Nyrstar in Balen

Silke Van Endert (28) uit Lommel, ergotherapeut bij MPI Helix in Lommel

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We leerden elkaar in november 2018 kennen op een feestje in zaal Commerce in Lommel-Centrum”, klinkt het.(nma) 

