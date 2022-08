Lommel

Kenny Stals (38) uit Pelt, communicatiemedewerker bij hogeschool UCLL

Karen Knaepen (37) uit Lommel, kleuterjuf in een Freinetschool

Kinderen: Onne (9) en Vic (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We leerden elkaar kennen in 2001 via gemeenschappelijke vrienden in het Neerpeltse uitgaansleven”, klinkt het koppel. “We samen sinds 15 februari 2002.” (nma)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken