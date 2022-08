Team Belgium behaalt recordaantal van acht medailles op WK para-cycling

Ewoud Vromant heeft zondag brons behaald in de wegrit van de categorie MC2 op het WK para-cycling in het Canadese Baie-Comeau. Louis Clincke (MC4) behaalde zilver. Dat brengt de eindbalans op vier wereldtitels en acht medailles. Een historisch hoog resultaat voor ons land.

Op een parcours van 70,2 km won Vromant zondag de sprint voor de derde plaats, op 11 seconden van de Franse winnaar Alexandre Leaute en 9 seconden van de tweede, een andere Fransman, Florian Chapeau. Louis Clincke eindigde later zondag als tweede in de wegrit in de MC4. In een sprint met drie was na 81,9 kilometer de Ier Ronan Grimes net sneller. De Brit George Peasgood werd derde.

Op zaterdag veroverden handbikers Maxime Hordies in de MH1 en Tim Celen in de MT2 ieder de wereldtitel. Vrijdag werd Ewoud Vromant ook al wereldkampioen tijdrijden in de MC2. Louis Clincke won zilver in het tijdrijden op de MC4. Tim Celen behaalde ook een wereldtitel in het tijdrijden op donderdag in de MT2.

In de wegrit voor tandems moesten Milan Thomas en piloot Jonas Goeman (MB) 105,3 kilometer overbruggen. Ze eindigden op de zevende stek. Het goud ging ruim vijf minuten eerder naar de Nederlanders Tristan Bangma en Patrick Bos. In de tijdrit (MB) finishte het Belgische duo op de zesde stek.

Goud: 2x Tim Celen (weg- en tijdrit), 1x Ewoud Vromant (tijdrit), 1x Maxime Hordies (wegrit)

Zilver: 2x Louis Clincke (weg- en tijdrit)

Brons: Ewoud Vromand (wegrit), Maxime Hordies (tijdrit)