DEELNEMERS RONDE VAN SPANJE 2022. Volledige top-tien van de Giro, Evenepoel en rits andere toppers

Het deelnemersveld van de Vuelta is er eentje om van te smullen. Zo komt allicht de volledige top tien van de Giro van dit jaar aan de start. Plus Quintana, Almeida, Mas, O’Connor, Uran, Meintjes, Lopez, Simon Yates én vermoedelijk ook Primoz Roglic. En uiteraard Remco Evenepoel. Hieronder kan u de voorlopige deelnemerslijst bekijken. Teams van wie de selectie bevestigd is, hebben een * achter hun naam.