Pelt

Louis Theuwis (84) en Germaine Schildermans (86) uit Overpelt delen al 60 jaar lief en leed. Ze hebben één zoon en twee kleinkinderen. Louis was technisch leraar en oprichter van het studiebureau Cadco in Beringen. Germaine was onderwijzeres in basisschool De Linde in Overpelt-Centrum.