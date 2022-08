David Goffin opent tegen Amerikaan Marcos Giron op ATP-toernooi Cincinnati

David Goffin (ATP 62), die zich zondag kon plaatsen voor de hoofdtabel van de ATP Masters 1000 in Cincinnati (hard/6.280.880 dollar), komt in de eerste ronde uit tegen de Amerikaan Marcos Giron (ATP 54). Zijn tegenstander overleefde eveneens de kwalificaties.

Beide tennissers kwamen elkaar eerder tegen in Antwerpen in 2020. Toen won de Amerikaan van Goffin met 6-3 en 7-5 in de tweede ronde van de European Open.

Zondag kon David Goffin zich plaatsen voor de hoofdtabel met een overwinning in de laatste kwalificatieronde tegen de Taiwanees Chun-Hsin Tseng (ATP 85). In drie sets werd het 3-6, 6-3 en 6-0.

Marcus Giron was sterker dan de Italiaan Fabio Fognini (ATP 61). De Amerikaan kon zich met 7-6 (11/9) en 7-5 plaatsen voor de hoofdtabel in Ohio.

In 2021 verloor Goffin in de eerste ronde van de Argentijn Guido Pella in Cincinnati. Twee jaar eerder haalde hij de finale tegen de Rus Daniil Medvedev.