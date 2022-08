Ze was ooit een van de allerbekendste televisiepersoonlijkheden, en gisteren vierde ze haar verjaardag. Een bijzondere verjaardag, want Jo Leemans werd 95. De voormalige presentatrice, actrice en zangeres trommelde in het woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen haar familieleden op om een stuk taart te komen eten. En een glas champagne. Want dat lust Jo Leemans na al die jaren nog altijd even graag.