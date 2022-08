Elise Mertens verliest koppositie op dubbelranglijst, maar stijgt wel vier plaatsen op individuele ranking

Elise Mertens boekt vier plaatsen winst op de maandag gepubliceerde nieuwe ranglijst in het vrouwentennis. Ze staat nu op de 33e plaats. Op de dubbelranking moet ze haar eerste plaats afstaan aan de Amerikaanse Cori Gauff, Mertens is nu vierde.

Vorige week sneuvelde de Belgische nummer 1 in de tweede ronde van het WTA 1000-toernooi in het Canadese Toronto. De Italiaanse Camila Giorgi (WTA 65) bleek met 6-3 en 7-5 te sterk. Ook in het dubbelspel was de tweede ronde het eindstation. Aan de zijde van haar vaste Russische partner Veronika Kudermetova verloor Mertens met 3-6, 6-4 en 10/8 van de Amerikaanse Madison Keys en de Indiase Sania Mirza.

De eindwinnares in Toronto, de Roemeense Simona Halep, doet een goede zaak op de ranking. Ze stijgt van de 15e naar de 6e stek. De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, verliezend finaliste in Toronto, komt de top 20 binnen op de 16e plaats.

Bovenin blijft de Poolse Iga Swiatek aan de leiding, voor de Estse Anett Kontaveit. De Griekse Maria Sakkari doet haasje-over met de Spaanse Paula Badosa richting de derde plaats.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer 2. Ze stijgt van de 43e naar de 42e plaats. Maryna Zanevska is 97e (+4), Greet Minnen 109e (-12) en Ysaline Bonaventure 149e (+3).