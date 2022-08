Thomas Tuchel woest op scheidsrechter na late tegentreffer: “Sinds wanneer mogen we in een voetbalmatch aan elkaars haar trekken?”

In de Premier League eindigde de topper Chelsea-Tottenham gisteren op 2-2, maar het waren vooral beide coaches die een hoofdrol opeisten. Thomas Tuchel en Antonio Conte kregen het zowel tijdens als na de wedstrijd aan de stok met elkaar. Maar na afloop was Tuchel ook bijzonder woest op de ref. Reden hiervoor: bij de gelijkmaker van Harry Kane in de slotfase werd Chelsea-verdediger Marc Cucurella in de zestien aan de haren getrokken door Tottenham-speler Romero.