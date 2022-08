Toch nog zorgen voor Club Brugge: sterkhouder Skov Olsen valt uit

“We hebben over langere periodes kunnen brengen wat we wíllen brengen, met in het begin veel pressie naar voren en na rust veel agressiviteit in het blok”, zei Hoefkens, die ook nog eens benadrukte dat hij nooit getwijfeld had na de 4 op 9. “Ook omdat ik in de kleedkamer geen greintje twijfel voelde over onze manier van werken.” Maar ja, er was dus Skov Olsen... De Deense flankaanvaller werd op de enkel aangetrapt door OHL-linksback Hamza Mendyl en moest vijf minuten voor rust naar de kant. “Voor mij is dat de enige smet op onze wedstrijd, dat een van onze spelers in vorm uitvalt. Ik hoop heel erg dat het meevalt, maar we gaan pas morgen (maandag, red.) meer weten.” Afwachten dus of hij speelklaar raakt voor de thuismatch van zondag tegen KV Kortrijk.