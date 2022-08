“Poetin gaat meer samenwerken met Noord-Korea”

Russisch president Vladimir Poetin heeft in een brief aan Noord-Koreaans leider Kim Jong-un gezegd dat hun landen “de uitgebreide en constructieve bilaterale relaties zullen uitbreiden met gemeenschappelijke inspanningen”. Dat melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

Nauwere banden zouden in het belang zijn van beide landen, en zouden helpen de veiligheid en stabiliteit van het Koreaanse schiereiland en de Noordoost-Aziatische regio te versterken. Dat schreef Poetin volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA in de brief aan Kim naar aanleiding van de Koreaanse bevrijdingsdag.

Kim Jong-un schreef ook een brief aan Vladimir Poetin. Daarin zei hij dat de vriendschap tussen Rusland en Noord-Korea gesmeed werd tijdens Wereldoorlog II, met de overwinning op Japan, dat het Koreaanse schiereiland bezette. Sindsdien heeft de “strategische en tactische samenwerking, steun en solidariteit” tussen de twee landen een nieuw niveau bereikt, met hun gezamenlijke inspanningen om bedreigingen en provocaties van vijandelijke militaire krachten af te slaan, schreef Kim.

De Noord-Koreaanse leider voorspelde dat de samenwerking nog zou toenemen, gebaseerd op een overeenkomst die hij in 2019 ondertekende bij een ontmoeting met Poetin.

Donetsk en Loehansk erkend

Noord-Korea heeft in juli Donetsk en Loehansk, twee door Rusland gesteunde afgescheiden “volksrepublieken” in Oost-Oekraïne, erkend als onafhankelijke staten. Functionarissen hebben bovendien het vooruitzicht geopperd dat Noord-Koreaanse arbeiders naar de gebieden kunnen worden gestuurd om te helpen in de bouw en met andere arbeid.