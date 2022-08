Schutter verwondt drie mensen in Amerikaans pretpark

Bij een schietpartij op de parking van het Six Flags Great America pretpark in Illinois zijn zondagnacht drie mensen gewond geraakt. Dat bevestigde het park zelf aan CNN.

© via REUTERS

De schoten zijn afgevuurd zijn vanuit een voertuig dat vervolgens “onmiddellijk” wegreed, liet de woordvoerder van het park, Rachel Kendziora, weten. Hulpverleners zouden onmiddellijk gereageerd hebben en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Één persoon weigerde echter behandeld te worden. “Er is geen indicatie dat het om een actieve schutter gaat op dit moment”, vertelde agent Christopher Covelli aan CNN.

Michael Pontrelli en zijn familie waren in het park op het moment dat de schietpartij plaatsvond. Hij vertelde aan CNN dat hij net uit de Superman-attractie was gestapt toen hij zag dat mensen bij de ingang aan het wegrennen waren. “Toen zagen we een zwerm ouders die hun kinderen naar binnen brachten. Dus verstopten mijn gezin en ikzelf ons tussen twee muren in afwachting van de toestemming om te vertrekken. Agenten renden met wapens naar binnen en hebben dan iedereen naar buiten begeleid”, zegt hij. In een video die Pontrelli maakte, is te zien hoe er buiten het park heel wat politieagenten aanwezig waren.